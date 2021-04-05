Son dakika! Fetöcü Emniyet Müdürü cezası onanınca tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Fetöcü Emniyet Müdürü cezası onanınca tutuklandı
05.04.2021 13:14
Son dakika haber... Yalova ve Çorum'da Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde açığa alınan Eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü R.B. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay ceza aldı.
Yalova ve Çorum'da Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde açığa alınan Eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü R.B. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay ceza aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezasının ardından Fetö'cü müdür tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B. isimli eski müdürü Adnan Menderes Mahallesi'nde evinde gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
R.B.; Yalova ve Çorum'da görev yaptığı günlerde FETÖ/PDY terör örgütünde aktif isimlerden biri olarak tanınıyordu, R.B.'nin Yalova'da Kom Şube Müdürlüğü görevini de yaptığı öğrenildi. - YALOVA
Son Dakika Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Mahalle sakinlerinin şikayet ettiği şizofren hastası, polis ekiplerine motorlu testereyle direndi Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında