Son dakika! FIBA Avrupa Yönetim Kurulu kararlarını açıkladı - Son Dakika

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu'nun 2019-2023 yılları arasındaki görev döneminin 8. toplantısı, video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Kurul, korona virüs salgınının Avrupa'daki basketbol operasyonlarını nasıl etkilemeye devam ettiğini, en önemlisi Avrupa kulüp müsabakalarının 2020-2021 sezonuna etkilerini tartıştı.

FIBA Avrupa'nın arzusu bir an önce müsabakalara devam etmek olsa da, yerel yönetimler tarafından yapılan, seyahat dahil, mevcut kısıtlamalar, müsabakaların planlanmasını ve organizasyonunu karmaşık hale getirdiği belirtildi. Bu bağlamda, kurul dikkatli bir değerlendirmeden sonra, şu kararları aldı:

KADINLAR AVRUPA LİGİ (EUROLEAGUE)

Kadınlar EuroLeague'de yer alan bütün kulüpler ve ilgili ulusal federasyonlarla, takımların seyahat etmesi için devlet istisnalarına ilişkin çözümler üzerinde çalışmak üzere bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda, belirli protokolü takiben, elemelerin, başlangıçta planlandığı gibi, eylül ayı sonunda ve normal sezonun ekim ortasında başlaması konusu konuşulacak.

Durum günlük olarak değerlendirilmeye devam edilecek ve her zaman olduğu gibi, ayarlamalar katılan sporcuların sağlığı ve güvenliği en yüksek öncelik olarak dikkate alınarak yapılacaktır.

KADINLAR AVRUPA KUPASI (EUROCUP)

Kadınlar EuroCup'ın sezon başlangıcı, eleme turunun iki ayağıyla birlikte 10 ve 17 Aralık olarak yeniden planlandı. Normal Sezon, 7 Ocak 2021'de 4'erli 8 grup halinde 32 takımla başlayacak.

16 kulüp Son 16 Turu'na katılmaya hak kazanacak ve sonraki tüm turlar eleme usulü, iç saha ve deplasman formatında oynanacak.

FIBA AVRUPA KUPASI

FIBA Avrupa Kupası'nın normal sezon başlangıcı 6 Ocak 2021 olarak yeniden planlandı.

Normal sezon yine 4 ve 3'erli altı grupta oynanacak. Her grubun en iyi iki takımı ve en iyi 2'nci sırada yer alan iki takım, eleme usulü, iç saha ve deplasman formatında oynanacak Son 16 Turu'na yükselecek.

FIBA Avrupa, üç turnuva için de tek yerde maç düzenleme olasılığını değerlendirecek (mevcut Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme Turu "fanusunda" olduğu gibi) ve Ekim ayındaki bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında somut öneriler sunulacak.

2021 ALT YAŞ TURNUVALARI

Kurul, 2020 organizatörlerinin büyük çoğunluğunu 2021 Avrupa Gençlik Şampiyonaları'nın ilgili versiyonlarına ev sahipliği yapacağını onayladı.

Tek istisnalar 20 Yaş Altı Erkekler A Grubu turnuvası ve 20 Yaş Altı Kadınlar A ve B grupları müsabakaları olacak. FIBA Avrupa, önümüzdeki haftalarda bu üç etkinlik için teklif açacak ve kasım ayı Yönetim Kurulu toplantısında karar alınacak.

ERKEKLER

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 17-25 Temmuz

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, B Grubu, 16-25 Temmuz, Tiflis, Gürcistan

FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 31 Temmuz - 8 Ağustos, Konya, Türkiye

FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, B Grubu, 30 Temmuz - 8 Ağustos, Romanya

FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, C Grubu, 27 Temmuz - 1 Ağustos, Serravalle, San Marino

FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 13-21 Ağustos, Üsküp, Makedonya

FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, B Grubu, 12-21 Ağustos, Sofya, Bulgaristan

FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, C Grubu 10-18 Temmuz, Priştine, Kosova

KADINLAR

FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 3-11Temmuz

FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, B Grubu, 3-11 Temmuz

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 24 Temmuz - 1 Ağustos, Heraklion, Yunanistan

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, B Grubu, 23 Temmuz - 1 Ağustos, Oberwart, Gussing, Avusturya

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, C Grubu, 27 Temmuz - 1 Ağustos, Andorra la Vella, Andorra

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 6-14 Ağustos, Matosinhos, Portekiz

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, B Grubu, 5-14 Ağustos, Sarajevo, Bosna Hersek

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, C Grubu, 13-18 Temmuz, Cebelitarık

Yönetim Kurulunun bir sonraki toplantısı ve ardından FIBA Avrupa Genel Kurulu da ekim ayında video konferans yoluyla yapılacak.

(İHA)