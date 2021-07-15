Antalya'da müstakil evlerin yoğun olduğu sitelerin yakınında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Ağaç dallarının elektrik tellerine değmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında çok sayıda tropikal ağaç ve fideleri küle döndü.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde sera ve fidanlık olarak kullanıldığı belirtilen alanda çıkan yangın korkuya sebep oldu. evlerinin hemen yakınında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine ait arazözler yönlendirildi. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm alan etkilendi. Yangında, çok sayıda tropikal bitki fidesi küle döndü. - ANTALYA