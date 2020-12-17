Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu - Son Dakika

Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu

17.12.2020 22:49
Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu, System.String[]

FIFA tarafından dağıtılan "Yılın En İyileri" ödülleri farklı kategorilerde sahiplerini buldu. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bırakan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, FIFA tarafından erkeklerde yılın en iyi oyuncusu seçildi.

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, FIFA tarafından erkeklerde yılın en iyi oyuncusu seçildi.
İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nin töreni, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.

Erkeklerde yılın en iyi oyuncusu ödülüne, Bayern Münih'te forma giyen Lewandowski layık görüldü. Polonyalı santrfor, böylece bu sene UEFA'nın ardından FIFA'nın da en iyi oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi teknik direktör ödülünü ise Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp elde etti. Alman çalıştırıcı, bu ödülü iki kez kazanan ilk teknik direktör unvanının sahibi oldu. Tottenham'da forma giyen Güney Koreli Heung-min Son'un, lig maçında Burnley'in ağlarını sarstığı gol ise 2020 Puşkaş Ödülü'ne layık görüldü.

En iyi taraftar ödülü, Brezilya ekibi Sport Club do Recife'nin evinde oynadığı maçları izlemek için 60 kilometre yürüyen Marivaldo Francisco da Silva'ya verildi.

2020 yılının en iyilerine verilen ödüller, erkekler ve kadınlarda şöyle;

EN İYİ EREK FUTBOLCU: Robert Lewandowski (Bayern Münih)

EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp (Liverpool)

EN İYİ ERKEK KALECİ: Manuel Neuer (Bayern Münih)

EN İYİ KADIN FUTBOLCU: Lucy Bronze (Lyon)

EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖR: Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)

EN İYİ KADIN KALECİ: Sarah Bouhaddi (Lyon)

FIFA PUSKAS YILIN GOLÜ: Heung-Min Son (Tottenham - Burnley/ İngiltere Premier Lig)

FIFPRO ERKEKLER YILIN 11'İ: Alisson Becker (Liverpool); Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Münih); Joshua Kimmich (Bayern Münih), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thiago Alcantara (Liverpool); Lionel Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Cristiano Ronaldo (Juventus)

FIFPRO KADINLAR YILIN 11'İ: Christian Endler (PSG); Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon), Milli Bright (Chelsea); Tobin Heath (Manchester United), Veronica Boquete (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Megan Rapinoe (OL Reign); Dephine Cascarino (Lyon), Vivianne Miedema (Arsenal), Pernille Harder (Chelsea)

Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu

Robert Lewandowski, Teknik Direktör, Bayern Münih, İsviçre, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu - Son Dakika Spor


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