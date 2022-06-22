Son dakika! FIFA, Ukrayna'daki savaş nedeniyle çıkarılan geçici istihdam kurallarının süresini uzattı - Son Dakika
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Son dakika! FIFA, Ukrayna'daki savaş nedeniyle çıkarılan geçici istihdam kurallarının süresini uzattı

22.06.2022 10:43
Son dakika! FIFA, Ukrayna'daki savaş nedeniyle çıkarılan geçici istihdam kurallarının süresini uzattı

Son dakika haberi... FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası çıkarılan geçici istihdam kurallarının süresini 30 Haziran 2023'e kadar uzattı.

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası çıkarılan geçici istihdam kurallarının süresini 30 Haziran 2023'e kadar uzattı.

Yapılan açıklamada, Ukrayna'daki futbol kulüplerini korumak, yabancı oyuncu ve antrenörlerin Rusya'dan ayrılmasını kolaylaştırmak amacıyla 7 Mart'ta yürürlüğe giren düzenlemenin devam edeceği ifade edildi.

Buna göre Ukrayna Futbol Federasyonu ya da Rusya Futbol Birliği'ne bağlı kulüpler, yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça 30 Haziran 2022 öncesinde kadrolarındaki yabancı oyuncu ve antrenörler ile karşılıklı bir anlaşmaya varmazlarsa söz konusu oyuncu ve antrenörler, sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacak.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki güç kullanımı kınandı ve barış çağrısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika! FIFA, Ukrayna'daki savaş nedeniyle çıkarılan geçici istihdam kurallarının süresini uzattı - Son Dakika

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