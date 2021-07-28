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Son Dakika | Fikirtepe'de yaşayanların yüzde 90'ından fazlası kentsel dönüşümü destekliyor - Son Dakika

Son Dakika | Fikirtepe'de yaşayanların yüzde 90'ından fazlası kentsel dönüşümü destekliyor

28.07.2021 11:28
Son Dakika | Fikirtepe'de yaşayanların yüzde 90'ından fazlası kentsel dönüşümü destekliyor, System.String[]

Son dakika haberi... Fikirtepe'de yaşayan vatandaşların yüzde 90'ından fazlası bölgedeki kentsel dönüşümü destekliyor.

Fikirtepe'de yaşayan vatandaşların yüzde 90'ından fazlası bölgedeki kentsel dönüşümü destekliyor.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'ndan (KENTSEV) yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuna iyi bir şekilde anlatmak amacıyla yola çıkan vakıf tarafından başlatılan Kentsel Dönüşüm Anket Çalışmalarının ilki Fikirtepe'de gerçekleştirildi.

Gayrimenkul sahiplerinin kentsel dönüşüm konusundaki mevcut durum algısını değerlendirmek ve sürecin halkın katılımıyla yönlendirmesini sağlamak gibi amaçlar taşıyan anket çalışması, online görüşme yöntemiyle düzenlendi.

Mahallede yaşayan ve kentsel dönüşüm sürecinde yer alan gayrimenkul sahipleri ile görüşülen Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Anket Çalışması'na katılanların yüzde 80,2'sini erkekler oluştururken, yüzde 86'sının 46 ve üzeri yaşta olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 33,1'i 5 yıldan az süredir söz konusu mahallede yaşadığını belirtirken, 20 yıldan fazla süredir aynı konutta yaşadıklarını ifade edenlerin oranı ise yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

Oturduğu konutların yapım yılı sorulduğunda katılımcıların yüzde 32,8'i 1980-2000, yüzde 27'si 1960-1980, yüzde 18,9'u 2000-2010, yüzde 16,4'ü 2010 sonrası, yüzde 4,9'u ise 1960 ve öncesi şeklinde cevap verdi.

Bölge sakinleri kentsel dönüşümü destekliyor

Anket çalışmasına göre, bulundukları yerde çoğu kamu hizmetinden memnun olduklarını belirten katılımcıların en çok şikayetçi oldukları konular arasında semt parkı ve otopark yetersizliğinin geldiği, vatandaşların deprem riski konusunda yüksek bilince sahip olduğu görüldü.

Araştırmaya katılanların yüzde 90,2'si kentsel dönüşümü gerekli olarak görürken, sadece yüzde 9,8'i gerekli olmadığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 67,3'ü kentsel dönüşümden haberdar ve konuya hakimken, sadece yüzde 8,2'si hiç duymadığını belirtti.

"Sizce mahallenizdeki kentsel dönüşüm projelerinin temel gerekçesi/gerekçeleri nedir?" şeklinde soru sorulan katılımcıların yüzde 81,8'i mahallesindeki kentsel dönüşüm projelerinin temel gerekçesinin "afetlere dayanıklı bina stoku oluşturmak" olarak görüyor. Onu, yüzde 52,9 ile "halkın yaşam kalitesinde olumlu değişim sağlamak", yüzde 44,6 ile "altyapıyı iyileştirmek" izliyor.

Bölge sakinlerinin yüzde 59,8'i kentsel dönüşümün yaşadıkları çevre için kesinlikle zorunlu olduğunu düşünürken, yüzde 24,6'sı ise gerekli görüyor. Sadece yüzde 8,2'lik kesim gerekli bulmuyor.

Öte yandan dönüşümün kim tarafından yapılması gerektiğine dair bir soruya karşılık yüzde 57,9'lık kesim projelerin "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" tarafından uygulanması gerektiği cevabını veriyor. Onu yüzde 29,8 ile "TOKİ", yüzde 24 ile "belediyeler ve merkezi yönetimler", yüzde 22,3 ile "büyükşehir" ile "kamu-özel sektör ortaklığı" takip ediyor.

KENTSEV Kurucusu ve Genel Sekreteri Haldun Ersen liderliğinde gerçekleştirilen çalışma, KENTSEV Mütevelli Heyeti Üyesi ve İTÜ Şehir Bölge Planlama Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Ayataç, Genç KENTSEV üyeleri mimar Deryanur Şimşek, şehir plancısı Yağmur Durak'ın katkıları, Fikirtepe Derneği (FİKENTDER) Başkanı Yasin Bektaş'ın desteğiyle hazırlandı.

"Fikirtepe sakinleri kentsel dönüşümün gerekliliğine inanıyor"

Açıklamada anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri yer alan KENTSEV Kurucusu ve Genel Sekreteri Haldun Ersen, mahalle sakinlerinin yüzde 90,2'sinin kentsel dönüşümü desteklediğini bildirdi.

Yüzde 81,8'lik kesimin bölgedeki kentsel dönüşüm projelerinin temel gerekçesinin 'afetlere dayanıklı bina stoku oluşturmak' olduğunu düşündüğünü kaydeden Ersen, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu iki veri gerçekten çok önemli. Yıllardır başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından burada anlatılmak istenen konunun muhatapları tarafından anlaşıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımız dönüşümü hem destekliyor hem de gerekli görüyor. Deprem gerçeği her geçen gün yüzümüze çarpılırken dönüşümün gerekliliği noktasındaki bu bilinç artışı bizi fazlasıyla memnun ediyor."

Ersen, mahalle sakinlerinin kentsel dönüşümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulaması konusundaki isteğine ilişkin, vatandaşların bakanlığa olan güvenini gösterdiğini vurguladı.

"7,5 üzeri şiddette İstanbul'da 211 bin konut ağır hasar alacak"

Ersen, olası 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde sadece İstanbul'da 211 bin binanın çok ağır ve ağır hasar alacağının raporlarla ortaya koyulduğunu belirterek, kentsel dönüşümün gerekliliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu binalardaki vatandaşların bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvaması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm ve güçlendirme için 3 ana finansman modeli geliştirildi. Ev sahipleri daireleriyle ilgili iyi araştırma yapmalı, uzman bir kuruluşa mutlaka yapı denetimi yaptırmalı. Depreme dayanıksız olanlar hemen tahliye edilmeli. Riskli yapı sahiplerine; Emlak Katılım Bankası'nın sunduğu finansman modelleriyle bir an önce dönüşüm ve güçlendirme için harekete geçmelerini çağrısında bulunuyoruz."

geri dönüşüm, Fikirtepe, Deprem, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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