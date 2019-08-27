Son dakika... Fikret Orman yeniden aday olacak!
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Fikret Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü vakfın, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi.
Fikret Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü vakfın, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi.
Fikret Orman, dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilmişti.
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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:09
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