Son Dakika Haberleri: Son dakika... Fikret Orman yeniden aday olacak!
Son Dakika Spor Haber

Son dakika... Fikret Orman yeniden aday olacak!

36 dakika önce

Fikret Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü vakfın, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi.

Son dakika... Fikret Orman yeniden aday olacak!, System.String[]

Fikret Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü vakfın, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi.


Fikret Orman, dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilmişti.


Beşiktaş - Göztepe maçının hikayesini izliyoruz...


Türkiye Futbol Federasyonu, Fikret Orman, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti
Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı her yerden sildi İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir Fikret Orman yeniden aday olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:45:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son dakika... Fikret Orman yeniden aday olacak!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]