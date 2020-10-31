Afrika ülkelerinden Fildişi Sahili'nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkan olaylarda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Afrika ülkelerinden Fildişi Sahili'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerin görevdeki Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın üçüncü kez aday olması nedeni ile olaylar çıktı. Muhalefet, Ouattara'nın adaylığını yasa dışı olduğunu öne sürerek, seçimi boykot etme çağrısı yaptı. Boykot çağrısını ardından ülkenin farklı şehirlerinde çatışmalar çıktı. Muhalefet, çıkan olaylarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Muhalefet adayları Pascal Affi N'Guessan ve Henri Konan Bedie, Cumhurbaşkanlığında iki dönem olan Anayasal süre sınırını gündeme getirerek, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu iddia etti. İki aday, destekçilerine evde kalma ve seçimi boykot etme çağrısı yaptılar. Muhalefete göre boykot ve sivil itaatsizlik çağrısı oylamayı engellemede başarılı oldu. Ülkenin pek çok yerinde barikatlar kuruldu. Oylamada kullanılan materyaller yakılarak, seçim engellenmeye çalışıldı.

Cumhurbaşkanı Ouattara, günün erken saatlerinde başkent Abidjan'ın Cocody semtinde oy kullanmasının ardından seçimi aksatmayı amaçlayan şiddet eylemlerinin durdurulması çağrısında bulundu. Ouattara, "Bir adamın ölümüne yol açan bu sivil itaatsizlik sloganını başlatanlara sesleniyorum. Söyleyin dursunlar Fildişi Sahili'nin barışa ihtiyacı var" dedi.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Ibrahime Coulibaly-Kuibiert ise yaptığı açıklamada, seçimlerde birkaç küçük kargaşanın yaşandığını aktararak, ülke çapındaki sadece 30 ile 40 seçim merkezinde ufak tefek sorunların yaşandığını ifade etti.

Geniş bir uluslararası desteğe sahip olan ve 5 yıl önce yaklaşık yüzde 84 oyla yeniden seçilen 78 yaşındaki Ouattara, başlangıçta üçüncü bir dönem aday olmayacağını açıklamıştı. Ouattara, yerine seçtiği adayın geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybetmesinin ardında fikrini değiştirerek, yeniden aday olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan Fildişi Sahili'nde yaklaşık 10 yıl önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkan olaylarda 3 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Bugün yapılan seçimlerde yaşanan şiddet olayları nedeni ile ülkede benzer bir döneme girilmesinden korkuluyor. - ABİDJAN