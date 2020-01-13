Son Dakika | Filenin Sultanları İstanbul'a geldi

Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini kapan Filenin Sultanları İstanbul'a ayak basarken; oyuncularımızı havalimanında bando takımı karşıladı.



Kaptan Eda Erdem Dündar, "Olimpiyat vizesi aldığımız için çok mutluyuz. Karşılama için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Ebrar Karakurt, "Büyük bir karşılama bekliyoruz. İlk maçtan sonra durumu düzelteceğimizi biliyorduk." dedi.



10. yıl marşı eşliğinde karşılaşama alanına geçildi



Milli voleybolcularımız, daha sonra kendilerini karşılamak için bekleyen topluluğun bulunduğu bölgeye hareket etti. Bu esnada



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