Son Dakika | Filenin Sultanları İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Son Dakika | Filenin Sultanları İstanbul'a geldi

7 saat önce

Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini kapan Filenin Sultanları İstanbul'a ayak basarken; oyuncularımızı havalimanında bando takımı karşıladı.

Son Dakika | Filenin Sultanları İstanbul'a geldi, System.String[]

Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini kapan Filenin Sultanları İstanbul'a ayak basarken; oyuncularımızı havalimanında bando takımı karşıladı.


Kaptan Eda Erdem Dündar, "Olimpiyat vizesi aldığımız için çok mutluyuz. Karşılama için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Ebrar Karakurt, "Büyük bir karşılama bekliyoruz. İlk maçtan sonra durumu düzelteceğimizi biliyorduk." dedi.


10. yıl marşı eşliğinde karşılaşama alanına geçildi


Milli voleybolcularımız, daha sonra kendilerini karşılamak için bekleyen topluluğun bulunduğu bölgeye hareket etti. Bu esnada


Detaylar geliyor...

İstanbul, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:09 
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