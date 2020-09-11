Son Dakika: Filipinler, Çinli bakanın ziyaretine dair açıklamadaki Güney Çin Denizi vurgusunu geri çekti - Son Dakika

Filipinler, Çin Savunma Bakanı General Vey Fınghı'ın ziyaretiyle ilgili yapılan resmi açıklamadaki Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafıyla ilgili ifadeleri çıkararak açıklamayı yeniden yayımladı.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ile Çinli mevkidaşı arasındaki görüşmenin ardından yayımlanan açıklamadaki "Filipinler'in Güney Çin Denizi ile ilgili ihtilafta Uluslararası Tahkim Mahkemesinin 2016'da aldığı karara ödünsüz bağlı kalacağını" vurgulayan kısım çıkarıldı.

Bakanlığın internet sitesinden silindikten sonra düzeltilerek yeniden yayımlanan açıklamada, "Tarafların Güney Çin Denizi'nde yanlış anlaşılmalardan kaçınmak ve farklılıkları dostane şekilde çözmek üzere görüş alışverişinde bulunduğu" belirtildi.

Açıklama metninde yapılan ani değişiklik, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarında Pekin yönetimiyle ile açıkça cepheleşmekten kaçınmasının işareti olarak yorumlandı.

"Çin'in silahı var, bizim yok"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 31 Temmuz'da televizyonda yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, Filipinler'in "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırdığı Güney Çin Denizi'nin doğusunda Pekin ile bir egemenlik ihtilafına girmenin "yararsız" olacağını ifade etmişti.

Filipinler'in burada bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmesinin ülkeyi bölgede Spartly Adaları üzerinde egemenlik iddiası olan Çin ile savaşmak zorunda bırakacağını savunan Duterte, böyle bir çatışmayı göze alamayacaklarını dile getirmişti.

Duterte, "Çin bölgede hak iddia ediyor, biz de iddia ediyoruz. Çin'in silahı var, bizim yok. Bu kadar basit." ifadelerini kullanmıştı.

Meselenin diplomatik çabalarla halledilmesinden başka çare görmediğinin altını çizen Duterte, "Malın sahibi onlar (Çin), biz ne yapalım? Savaşa girmemiz lazım ama buna olanağımız yok. Belki (gelecekte) bir başkan bunu yapabilir ama biz yapamayız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Su altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.