KUALA Filipinler hükümeti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC), 5 bin 60 Morolu savaşçıyı polis teşkilatına dahil etmeye hazırlandığı bildirildi.

Strait Times'ın haberine göre, taraflar geçiş sürecinin 3. yılında Mindanao barışı kapsamında savaşçıları Filipinler Ulusal Polis Teşkilatına entegre etmeye hazırlanıyor.

Filipinler'deki Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, MİKC ve Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) üyelerinin polis teşkilatına alınmasına yönelik özel yeterlilik sınavının yürütülmesi için Ulusal Polis Komisyonu ile anlaşma imzaladığını söyledi.

Söz konusu anlaşmaya göre, ilk etapta sınava başvuracak 5 bin 60 kişiden sınavı başarıyla geçen erkek ve kadın adaylara devriye polis olarak geçici atanma hakkı sağlanacak.

Normalleşmeye yönelik ilk adım olarak Filipinler Ulusal Polis Komisyonu Başkan Yardımcısı ve İcra Memuru Alberto Bernardo ile mutabakat anlaşması imzaladığını belirten İbrahim, "Sonunda bu kararı uygulamaya dönüştürmek amacıyla ilk adımı attığımız için mutluyuz." dedi.

Özel yeterlilik sınavı, 29 Mayıs'ta Cotabato ve Zamboanga şehirlerinde yapılacak.

Bangsamoro'daki barış sürecinin ilk adımı kapsamında yaklaşık 12 bin Morolu savaşçının silah bırakması dolayısıyla daha fazla savaşçının polis teşkilatına giriş için başvuruda bulunması bekleniyor.

Söz konusu gelişmeler, ileride kurulması öngörülen "Bangasomoro Polis Teşkilatı" açısından önemli bir adım olarak görülüyor.