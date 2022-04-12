Son Dakika | Filipinler'de 5 binden fazla Morolu savaşçı polis olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Filipinler'de 5 binden fazla Morolu savaşçı polis olacak

12.04.2022 16:57
Son Dakika | Filipinler'de 5 binden fazla Morolu savaşçı polis olacak

Son dakika gündem haberine göre KUALA Filipinler hükümeti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC), 5 bin 60 Morolu savaşçıyı polis teşkilatına dahil etmeye hazırlandığı bildirildi.

KUALA Filipinler hükümeti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC), 5 bin 60 Morolu savaşçıyı polis teşkilatına dahil etmeye hazırlandığı bildirildi.

Strait Times'ın haberine göre, taraflar geçiş sürecinin 3. yılında Mindanao barışı kapsamında savaşçıları Filipinler Ulusal Polis Teşkilatına entegre etmeye hazırlanıyor.

Filipinler'deki Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, MİKC ve Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) üyelerinin polis teşkilatına alınmasına yönelik özel yeterlilik sınavının yürütülmesi için Ulusal Polis Komisyonu ile anlaşma imzaladığını söyledi.

Söz konusu anlaşmaya göre, ilk etapta sınava başvuracak 5 bin 60 kişiden sınavı başarıyla geçen erkek ve kadın adaylara devriye polis olarak geçici atanma hakkı sağlanacak.

Normalleşmeye yönelik ilk adım olarak Filipinler Ulusal Polis Komisyonu Başkan Yardımcısı ve İcra Memuru Alberto Bernardo ile mutabakat anlaşması imzaladığını belirten İbrahim, "Sonunda bu kararı uygulamaya dönüştürmek amacıyla ilk adımı attığımız için mutluyuz." dedi.

Özel yeterlilik sınavı, 29 Mayıs'ta Cotabato ve Zamboanga şehirlerinde yapılacak.

Bangsamoro'daki barış sürecinin ilk adımı kapsamında yaklaşık 12 bin Morolu savaşçının silah bırakması dolayısıyla daha fazla savaşçının polis teşkilatına giriş için başvuruda bulunması bekleniyor.

Söz konusu gelişmeler, ileride kurulması öngörülen "Bangasomoro Polis Teşkilatı" açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

YORUMLAR
500
'30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi' dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı! '30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi' dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı! Balıkesir'de polisten 33 şüpheliye gözaltı Balıkesir'de polisten 33 şüpheliye gözaltı

Filipinler, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Filipinler'de 5 binden fazla Morolu savaşçı polis olacak - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:06:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Filipinler'de 5 binden fazla Morolu savaşçı polis olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement