Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü - Son Dakika

Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. Askeri uçağın, Sulu bölgesindeki Jolo Adası'na inmeye çalışırken düştüğü belirtildi.

45 KİŞİ KURTARILDI

AFP'ye açıklama yapan General Cirilito Sobejana, C-130 tip uçağın yanan enkazından şu ana kadar 45 kişini kurtarıldığını söyleyip "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

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