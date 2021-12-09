Filipinler'in orta kesiminde Samar eyaletinde bir gazeteci silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Polis yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Manila Standard" gazetesinin 58 yaşındaki muhabiri Jesus Malabanan'ın, Samar eyaletindeki Calbayog kentinde motosikletli 2 kişiden birinin açtığı ateş sonucu vurulduğunu bildirdi.
Malabanan'ın hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, saldırganların olay yerinden kaçtığını ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Çok sayıda medya kuruluşu, saldırıyı kınayan açıklamalar yaparak saldırganların yakalanması için çağrıda bulundu.
Filipinler'in Maguindanao eyaletinde 2009'da seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 32'si medya çalışanı 58 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Filipinler'de gazeteci silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika