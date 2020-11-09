Son dakika... Filipinler'de hapishanede isyan: 3 ölü, 64 yaralı - Son Dakika

New Bilibid Hapishanesi'nde 28 bin 885 mahkum bulunuyor.

Adalet Bakanlığı , ülkenin Muntinlupa kentinde güvenlik önlemlerinin azami seviyede olduğu New Bilibid Hapishanesi'nde isyan çıktığını duyurdu.

Filipinler 'de bir hapishanede çıkan isyanda 3 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

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