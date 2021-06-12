Son dakika... Filipinler'de korkutan gemi yangını: 6 yaralı - Son Dakika

Filipinler'in başkenti Manila'da küçük bir kargo gemisinde yakıt ikmali sırasında çıkan yangında 6 kişi yaralandı. Alevler bölgede bazı evlere sıçrarken, yoğun duman nedeniyle sahilde göz gözü görmedi.

Filipinler'in başkenti Manila'nın Tongo bölgesinde küçük bir kargo gemisinde iskelede yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Filipinler Sahil Güvenliği (PCG) tarafından yapılan açıklamada, yangının çıktığı MV Titan 8 gemisinin mürettebatından 4, yakındaki MV Princess Christine gemisinden ise 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Yangının kısa sürede büyüyerek etraftaki evlere sıçradığı, bölge sakininin tahliye edildiği aktarıldı. İtfaiyenin yoğun çabasına rağmen saatler süren yangından 40 evin etkilendiği kaydedildi. Yerel saatle 08.00 sıralarında başlayan yangının, 15.00 sıralarında döndürüldüğü ifade edildi.

Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. - MANILA