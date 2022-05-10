Filipinler'de seçimi eski Devlet Başkanı'nın oğlu Marcos kazandı - Son Dakika

- Filipinler'de seçimi eski Devlet Başkanı'nın oğlu Marcos kazandı

MANILA - Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini ülkeyi 21 yıl yöneten eski diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand "Bongbong" Marcos kazandı.

Filipinler'de 67.5 milyon yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından sonuçlar açıklandı. Devlet başkanlığı seçimlerinde ülkeyi 21 yıl yöneten eski diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand "Bongbong" Marcos yüzde 58,92 oyla seçimin galibi oldu. Marcos'un seçimdeki en yakın rakibi olan Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo'nun ise yüzde 28,11 oyla geride kaldı. 8 kişinin devlet başkanlığı için yarıştığı seçimde, eski boks yıldızı Manny Pacquiao yüzde 6,58, Manila Belediye Başkanı Isko Moreno yüzde 3,61 ve eski ulusal polis şefi Senatör Panfilo Lacson yüzde 1,7 oy aldı.

Filipinler'de devlet başkanının yanı sıra halk, 24 üyeli Senato'nun 12 üyesini, Temsilciler Meclisi üyelerini ve ayrıca takımadalar genelinde eyalet ve yerel ofisler de dahil olmak üzere 18 binden fazla yetkiliyi seçmek için oy verdi.