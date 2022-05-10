Filipinler'de seçimi eski Devlet Başkanı'nın oğlu Marcos kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Filipinler'de seçimi eski Devlet Başkanı'nın oğlu Marcos kazandı

10.05.2022 10:18

- Filipinler'de seçimi eski Devlet Başkanı'nın oğlu Marcos kazandı Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini ülkeyi 21 yıl yöneten eski diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand "Bongbong" Marcos kazandı.

- Filipinler'de seçimi eski Devlet Başkanı'nın oğlu Marcos kazandı

MANILA - Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini ülkeyi 21 yıl yöneten eski diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand "Bongbong" Marcos kazandı.

Filipinler'de 67.5 milyon yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından sonuçlar açıklandı. Devlet başkanlığı seçimlerinde ülkeyi 21 yıl yöneten eski diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand "Bongbong" Marcos yüzde 58,92 oyla seçimin galibi oldu. Marcos'un seçimdeki en yakın rakibi olan Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo'nun ise yüzde 28,11 oyla geride kaldı. 8 kişinin devlet başkanlığı için yarıştığı seçimde, eski boks yıldızı Manny Pacquiao yüzde 6,58, Manila Belediye Başkanı Isko Moreno yüzde 3,61 ve eski ulusal polis şefi Senatör Panfilo Lacson yüzde 1,7 oy aldı.

Filipinler'de devlet başkanının yanı sıra halk, 24 üyeli Senato'nun 12 üyesini, Temsilciler Meclisi üyelerini ve ayrıca takımadalar genelinde eyalet ve yerel ofisler de dahil olmak üzere 18 binden fazla yetkiliyi seçmek için oy verdi.

Filipinler'de seçimi eski Devlet Başkanı'nın oğlu Marcos kazandı
Filipinler'de seçimi eski Devlet Başkanı'nın oğlu Marcos kazandı
Filipinler'de seçimi eski Devlet Başkanı'nın oğlu Marcos kazandı
Filipinler'de seçimi eski Devlet Başkanı'nın oğlu Marcos kazandı

YORUMLAR
500
Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi: Marcos ailesi 36 yıl sonra iktidara dönüyor Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi: Marcos ailesi 36 yıl sonra iktidara dönüyor

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filipinler'de seçimi eski Devlet Başkanı'nın oğlu Marcos kazandı - Son Dakika


Son Dakika
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
15:42 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Çolpan, Sanem ile neden ayrı düştü?
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:20:16. #1.12#
SON DAKİKA: Filipinler'de seçimi eski Devlet Başkanı'nın oğlu Marcos kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement