Son dakika haber... Filipinler'de Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi 3'e yükseltildi - Son Dakika

Filipinler'in başkenti Manila kentinin güneyinde yer alan Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi 3'e yükseltildi.

Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsü, başkent Manila kentinin 70 kilometre güneyinde yer alan Taal Yanardağı'nın alarm seviyesini 3'e yükseltti. Enstitü, aktif haldeki yanardağın 1 kilometre yüksekliğinde buhar ve parçacıklar püskürttüğünü belirterek olası volkanik patlama ve volkanik tsunami tehlikeleri nedeniyle çevre köylerin tahliye edilmesini tavsiye etti.

Dünyanın en küçük yanardağı için 5 aşamalı uyarı seviyesi bulunuyor. Pasifik Ateş Çemberinde bulunan Filipinler, deprem, tsunami ve volkanik patlamalardan en çok etkilenen ülkelerden biri olarak biliniyor.

(İHA)