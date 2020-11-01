- Filipinler'i Goni Tayfunu vurdu: 4 ölü - Son Dakika

- Filipinler'i Goni Tayfunu vurdu: 4 ölü

01.11.2020 09:31

- Filipinler'i Goni Tayfunu vurdu: 4 ölü Filipinler'de rüzgarının hızının saatte 225 kilometreye ulaştığı Goni Tayfunu nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

- Filipinler'i Goni Tayfunu vurdu: 4 ölü

MANILA - Filipinler'de rüzgarının hızının saatte 225 kilometreye ulaştığı Goni Tayfunu nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Şu ana kadar oluşmuş en güçlü tayfun olarak kabul edilen ve dün "Kategori-5" seviyesine yükselen Goni Tayfunu, Filipinler'i vurdu. Rüzgarın hızı saatte 225 kilometreye ulaşırken, tayfunun Bicol bölgesinde karaya çıktığı bildirildi. Biri üzerine devrilen ağaç, diğeri nehrin taşması sonucu nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yerel yetkililer, volkanik akıntıların yanı sıra elektrik kesintisi ve iletişim hizmetinde kesintiler olduğunu ifade etti. Tayfunun Bicol bölgesinin ardından başkent Manila'nın bulunduğu Luzon Adasına geçtiği ifade edildi. Luzon Adasındaki Quezon'da ise Vali Danilo Suarez, tayfunun şiddetiyle ağaçların devrilmesi sonucu 10 bölgede elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Ülkenin afet yönetimi ajansı, tehlikenin sürdüğü bölgelerde ve Manila da dahil olmak üzere 19 milyon ila 31 milyon kişinin tayfundan etkilenebileceğini belirtti. Afet yönetimi şefi Ricardo Jalad, yaklaşık 347 bin kişinin tahliye merkezlerinde olduğunu aktardı.

Sivil havacılık kurumu ise Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı'nın bir gün süreyle kapatıldığı için onlarca uluslararası ve iç hat uçuşunun iptal edildiğini bildirdi.

Yetkililer, Goni Tayfununun 2013'te 6 bin 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan Haiyan'dan bu yana Filipinler'i vuran en güçlü tayfunlardan biri olduğunu belirtiyor.

Tayfunun etkili olmaya devam ettiği belirtilerek halen tehdit oluşturduğu konusunda uyarı yapıldı.

- Filipinler'i Goni Tayfunu vurdu: 4 ölü
- Filipinler'i Goni Tayfunu vurdu: 4 ölü
- Filipinler'i Goni Tayfunu vurdu: 4 ölü
- Filipinler'i Goni Tayfunu vurdu: 4 ölü

Elektrik Kesintisi, Filipinler, Manila, yerel, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Filipinler'i Goni Tayfunu vurdu: 4 ölü - Son Dakika


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