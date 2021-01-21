Son dakika! Filistin, BAE ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika! Filistin, BAE ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

21.01.2021 21:01
Son dakika! Filistin, BAE ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Filistin'de 1925'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 766'ya, Libya'da 1716'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Filistin'de 1925'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 766'ya, Libya'da 1716'ya yükseldi. Kuveyt'te ise vaka sayısı arttı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 7 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 574 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Can kayıplarının 6'sının işgal altındaki Batı Şeria'da, birinin ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kaydedildiği aktarıldı.

Açıklamada, toplam can kaybının 1925'e, vaka sayılarının 173 bin 470'e yükseldiği belirtilirken, bugüne kadar 161 bin 162 hastanın iyileştiği ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 529 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 3 bin 901 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 766'ya, vaka sayısının 267 bin 258'e, iyileşen hasta sayısının da 239 bin 322'ye çıktığı bildirildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası bir kişinin hayatını kaybettiği, 622 yeni vaka tespit edildiği, 979 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1716'ya, vakaların 111 bin 746'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 89 bin 909'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte 570 kişinin enfekte olduğu, 406 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Vakaların 159 bin 834'e, iyileşenlerin 152 bin 826'ya ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, toplam vefat sayısının 951 olduğu hatırlatıldı.

Filistin, Kuveyt, Libya, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Filistin, BAE ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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