Son dakika... Filistin Başbakanı Iştiyye'den yeni İsrail hükümetine "işgale son verme" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'de kurulan yeni koalisyon hükümetine, "işgale son verme ve Filistin halkının haklarını tanıma" çağrısında bulundu.

Iştiyye, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'de başbakanlık koltuğunu kaptıran Binyamin Netanyahu dönemini, ABD'de Donald Trump'ın görev yaptığı yıllarla birlikte "İsrail-Filistin meselesinin en kötü dönemi" olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla çatışma tarihinin en kötü döneminin son bulduğunu ifade eden Iştiyye, "Bununla beraber yeni hükümetin de önceki hükümetlerden daha az kötü olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Yeni İsrail hükümetinden beklenenin, işgale sona vermesi ve Filistin halkının haklarını tanıması olduğunu vurgulayan Iştiyye, "Yeni hükümet, işgal, yerleşim ve diğer sömürü mekanizmalarına son vererek çalışmalarına başlamalı ve Filistin halkının meşru haklarını kabul etmeli." diye konuştu.

Iştiyye, koalisyondaki partilerin anlaşmasına göre yeni hükümetin ilk başbakanı olan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yahudi yerleşim birimlerini destekleme kararını kınayarak, "Filistin halkının geleceğini ve meşru haklarını dikkate almazsa yeni hükümete herhangi bir gelecek görünmüyor." ifadesini kullandı.

İsrailli aşırı sağcıların yarın işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" adı altında yapmayı planladığı provokatif eyleme izin verilmesi sonucu yaşanabilecekler konusunda da uyarıda bulunan Iştiyye, Filistin halkının duygularını tahrik etmek ve kutsal değerlerine saldırı anlamına gelen bu yürüyüşe engel olunması gerektiğini belirtti.

Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail'de Gelecek Var lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güvenoyu almıştı.

Lapid-Bennett koalisyonunun güvenoyu almasıyla Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.