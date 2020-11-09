Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Tarihi Filistin toprakları üzerinde Filistinlilerin ilk kez Yahudi nüfusunu 250 bin kişi ile geçtiğini belirterek, " İsrail'in iki devletli çözümü ya da demografik erimeyi kabul etme zamanı geldi." dedi.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetinin haftalık toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistinlilerin Tarihi Filistin (İsrail, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze Şeridi) topraklarında ilk defa Yahudi nüfusunu 250 bin kişi ile geçtiğine dikkati çeken Iştiyye, iki devletli çözüm önerisini yineleyerek, "İsrail'in iki devletli çözümü ya da demografik erimeyi kabul etme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Iştiyye, "Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme politikası barışın düşmanıdır. İşgal devletinin topraklarımız üzerindeki sömürgeci ve istilacı planlarını durdurmalıdır." diye konuştu.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimci sayısının 750 bine ulaştığına dikkati çekerek, bunun bölge nüfusunun yüzde 25'ine tekabül ettiğine vurgu yaptı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, "İsrail'in 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasak Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.