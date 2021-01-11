Son dakika! Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail'le ithalat anlaşması yapan ülkelerin izini süreceklerini söyledi - Son Dakika

Son dakika! Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail'le ithalat anlaşması yapan ülkelerin izini süreceklerini söyledi

11.01.2021 16:33
Son dakika! Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail'le ithalat anlaşması yapan ülkelerin izini süreceklerini söyledi, System.String[]

Son dakika haberler: Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, BAE'yi işaret ederek bazı Arap ülkelerinin işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen gayrimeşru Yahudi yerleşim birimlerinden mal ithal etmesini eleştirdi ve bu ülkelerin izini süreceğine söz verdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, BAE'yi işaret ederek bazı Arap ülkelerinin işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen gayrimeşru Yahudi yerleşim birimlerinden mal ithal etmesini eleştirdi ve bu ülkelerin izini süreceğine söz verdi.

Ramallah kentinde, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Iştiyye, yasal olmayan Yahudi yerleşim bölgelerinden mal ithal etmenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

İştiyye ayrıca, "Arap pazarları, Batı Şeria'dan bal ve zeytinyağı gibi bazı ürünleri ithal etmeye başladı." diye konuşarak, bu ithalatın kanunları delmek anlamına geldiğini ve bunun Arap olmayan ülkeler tarafından bile yapılmadığına dikkati çekti.

İştiyye yaptığı açıklamada, " İsrail'le yapılan bu anlaşmalar ya İsrail işgalinin ciddiyetini ve suçluluğunu göz ardı etmek ve Filistinlilere yapılan haksızlığa kayıtsız kalmaktır ya da bu anlaşmaların uluslararası mahkemelerde bir kanun ihlali olduğunu anlamamaktır. Şüphe yok ki bu işin peşini bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen mamüllerin BAE'ye ilk sevkiyatı pazar günü başlamıştı.

Batı Şeria'daki Yerleşim Bölgeleri Konseyi Başkanı Yossi Dagan 8 Aralık 2020'de BAE'li FAM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ali Musa ile işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan yerleşim birimlerinde üretilen bazı ürünlerin BAE'ye ihracı için 4 anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

Yasa dışı yerleşim birimleri

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), bu yılın başlarında İsrail'in işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren şirketleri içeren "kara liste"yi yayımlamıştı.

Söz konusu listede hem İsrailli hem de uluslararası şirketler yer alıyor.

BAE şirketleri, bundan sonra OHCHR'nin İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak inşa ettiği yerleşimlerde faaliyet gösteren 112 şirketin yer aldığı listedeki isimlerden bazılarıyla anlaşma yaptı.

BM Güvenlik Kurulu ve Genel Kurulu'nun kararlarına göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı ve savaş suçu kabul ediliyor.

ABD ile BAE haricinde tüm ülkeler, yerleşim birimleri ürünlerini "İsrail malı" olarak kabul edilmesini reddediyor.

Batı Şeria, Filistin, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail'le ithalat anlaşması yapan ülkelerin izini süreceklerini söyledi - Son Dakika


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