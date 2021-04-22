Son dakika! Filistin Başbakanı Iştiyye: "Kudüs olmadan seçim yapmamız mümkün değil" - Son Dakika

Son dakika! Filistin Başbakanı Iştiyye: "Kudüs olmadan seçim yapmamız mümkün değil"

22.04.2021 16:43
Son dakika! Filistin Başbakanı Iştiyye:

Son dakika gündem haberine göre Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in 22 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimini sabote etmeye çalıştığını belirterek "Kudüs olmadan seçim yapmamız mümkün değil. Bu olursa 'Kudüs işgal altındaki Filistin'in parçası değil' tuzağına düşmüş oluruz.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in 22 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimini sabote etmeye çalıştığını belirterek "Kudüs olmadan seçim yapmamız mümkün değil. Bu olursa 'Kudüs işgal altındaki Filistin'in parçası değil' tuzağına düşmüş oluruz." dedi.

Iştiyye, Avrupa Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesinde, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs'ta düzenlenecek milletvekili seçimi hakkında konuşma yaptı.

Filistin'de demokrasiyi yeniden rayına oturtmak istediklerini vurgulayan Iştiyye, "Ancak maalesef İsrail şu an için Doğu Kudüs'te seçimlerle ilgili bir faaliyet yürütülmesine hala izin vermiş değil." dedi.

Iştiyye, "Biz seçim yaparak kendi evimizi bir düzene sokmaya çalışıyoruz. İsrail bunu sabote ediyor. Kudüs olmadan seçim yapmamız mümkün değil. Bu olursa 'Kudüs işgal altındaki Filistin'in parçası değil' tuzağına düşmüş oluruz. Kudüs, işgal altındaki Filistin'in bir parçasıdır. Filistinlilerin de diğer ülkelerde olduğu gibi oy kullanma ve milletvekillerini seçme hakkı olmalıdır." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'in seçim sürecini sabote ettiğini vurgulayan Iştiyye, seçim sürecinin başladığını ve artık durdurulmasının mümkün olmadığını aktardı. Iştiyye, "Seçim bizim hakkımız ve bunun için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Iştiyye, tüm hazırlıkların yapıldığını, Avrupa ülkelerinin gözlemci göndermesini istediklerini belirterek İsraillilerin Avrupa'nın gözlemci göndermek istemediğine dair ifadelerinin doğru olmadığını söyledi. Gözlemci göndermek üzere bazı ülkelerin başvuru yaptığını kaydeden Iştiyye, İsrail'in henüz hiçbir Avrupa ülkesine izin vermediğini bildirdi.

Iştiyye, Avrupa ülkelerinin Filistin'de demokrasinin tekrar rayına oturtulması için İsrail'e yönelik her türlü çabayı göstermesini istedi.

Filistin yönetiminin ABD ile ilişkileri de yeni yönetimle birlikte yoluna koymaya başladığını belirten Iştiyye, Filistin sorununun çözümü için AB, Birleşmiş Milletler, ABD ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsünün de genişletilebileceğini söyledi.

İsrail'in evleri yıkarak, yeni yerleşim yerlerine izin vererek, sömürgeci ve ırkçı apartheid rejimi uygulayarak Filistinlilerin haklarını ellerinden aldığını ve sahadaki yıkıcı tedbirleriyle suç işlediğini vurgulayan Iştiyye, şunları dile getirdi:

"Bizimle imzaladığı anlaşmalara uyması için Avrupa'yı İsrail'e yönelik baskısını artırmaya çağırıyoruz. İsrail bu anlaşmaları her gün ihlal etmektedir. Avrupa ile İsrail'in ilişkisinin, İsrail'in insan haklarına saygı göstermesi temelinde kurulmasını ümit ediyoruz. Artık İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesinin zamanı gelmiştir. Artık İsrail işgalinin siyasi bir bedelinin olmasının zamanı gelmiştir. Avrupa ve uluslararası camianın bunu ödetmesi gerekmektedir. Ayrıca İsrail sahada iki devletli çözümü baltalayacak yollara başvurmaktadır. İki devletli çözümü kurtaramazsak yarın çok geç olacak."

Filistin seçimleri

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin yönetimi, milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin Doğu Kudüs'ü de kapsaması yönünde ısrarını sürdürürken, İsrail tarafı, Filistin'den 23 Mart'ta yapılan İsrail seçimlerine kadar beklemelerini istemişti. Ancak seçim sonuçları açıklanmasına rağmen İsrail'den hala Kudüs'teki seçimlere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmiyor.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Milletvekili, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Filistin Başbakanı Iştiyye: 'Kudüs olmadan seçim yapmamız mümkün değil' - Son Dakika


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