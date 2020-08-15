Son Dakika: Filistin Başbakanlığı: "Kudüs'ün ve Filistin'in bağımsızlığı milli meseledir ve satılık değildir"
Son dakika haberi: Filistin Başbakanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeina yaptığı açıklamada, "Kudüs'ün ve Filistin'in bağımsızlığı milli meseledir ve satılık değildir" dedi.
Filistin Başbakanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeina yaptığı açıklamada, " Kudüs'ün ve Filistin'in bağımsızlığı milli meseledir ve satılık değildir" dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda yapılan anlaşmaya tepkiler devam ediyor. Filistin Başbakanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeina yaptığı açıklamada, "Kudüs'ün ve Filistin'in bağımsızlığı milli meseledir ve satılık değildir. Buna Filistin halkı karar verir" ifadelerini kullandı. Filistin davasında karşılarına çıkan tüm zorluklar ile başa çıkabileceklerini vurgulayan Rudeina, uluslararası kararlara uygun başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yoluyla adil ve kapsamlı bir barış yapmanın doğru adresinin Filistin liderliği olduğunu açıkladı. Sözcü Rudeina, Filistin liderliğinin Arap Barış Girişimi ile Arap ve İslam zirvelerinin kararlarının yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nin 1515 sayılı kararının yok sayılamasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Rudeina, Filistin halkının haklarının gasp edilmesine karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı. - RAMALLAH
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 23:33
Kaynak: İHA
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