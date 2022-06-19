Son dakika: Filistin Başsavcısı Hatib, Şirin Ebu Akile davasında UCM'nin "sınav verdiğini" söyledi

Filistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, İsrail askerlerince öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile davası konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "sınav verdiğini" ifade etti.

Başsavcı Hatib, 16-18 Haziran tarihlerinde Filistin'in Ramallah kentinde, "Etkin ve Yetkin Adalet Hizmetine Erişim" başlığıyla düzenlenen 10. Başsavcılık Forumu'na katıldı.

Filistin Başsavcılığının bu yıl İtalya Başsavcılığı ile ortaklaşa düzenlediği ve Türkiye dahil 15 ülkeden yüksek yargı mensuplarının katıldığı etkinlikte AA muhabirine konuşan Hatib, Forum kapsamında kadın ve çocuklar başta olmak üzere adalete erişimin etkili olması konusunda çözüm yollarını tartıştıklarını kaydetti.

"Türkiye Yargıtayı ile örnek ilişkilerimiz var"

Foruma bu yıl Türkiye'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in de katıldığına işaret eden Hatib, "Gerek Türkiye Yargıtayı gerekse Başsavcılığı ile bizi bir araya getiren örnek ilişkilerimiz var ve bununla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle Ajansınız aracılığıyla Yargıtay Başkanı kardeşim Mehmet Akarca'ya da selamlarımı gönderiyorum." dedi.

Filistin Başsavcısı, 2019 yılında düzenlenen Başsavcılık Forumu'nu Türkiye Yargıtayı ile ortaklaşa gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Filistin ve Türkiye arasında yargı meselelerinde tecrübe paylaşımında bulunmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Eylül 2021'de Yargıtay Yeni Hizmet Binası açılışına katılmak üzere Ankara'yı ziyaret ettiklerini dile getiren Hatib, "Bu vesileyle Türkiye'deki dostlarımızı görmekten mutlu olduk." diye konuştu.

Şirin Ebu Akile soruşturması

Filistin Başsavcısı Hatib, İsrail askerleri tarafından 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile dosyasına ilişkin yürüttükleri soruşturmayı 26 Mayıs'ta paylaşmıştı.

Hatib, Ebu Akile'yi hedef alan merminin özelliklerinin İsrail keskin nişancı silahına ait olduğunu ve İsrail güçlerinin bulunduğu yerden ateş edildiğini açıklamıştı.

"Bu konu sadece hukuki değil, aynı zamanda siyasi yönü de olan bir konu." diyen Hatib, dava dosyasının şu an Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önünde olduğuna ve "atılacak adımın Filistin yönetiminin tasarrufunda bulunduğuna" işaret etti.

"UCM ve UCM Başsavcısı Kerim Han şu an bir sınav veriyor"

Hatib, Ebu Akile'nin yakınlarının, Al Jazeera kanalının ve Ebu Akile'nin ABD vatandaşlığı bulunduğu için ABD tarafının da bu dosyayı takip etme hakkı olduğunu ve davayı UCM'ye götürebileceklerini vurguladı.

UCM'nin Ebu Akile davasında sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Hatib, "UCM ve UCM Başsavcısı Kerim Han şu an bir sınav veriyor. Eğer kamuoyunun güvenini kazanmak istiyorsa bu davada duruşunu göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan, İsrail yönetiminin, Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin Filistin'e ortak soruşturma çağrısında bulunması ve Filistin yönetiminden bulgularını paylaşmasını istemesini de değerlendiren Filistin Başsavcısı, şunları aktardı:

"Bizim ortak soruşturma konusunda tavrımız nettir. Karşı tarafla (İsrail) iş birliğini kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olmayacak. Bunun elbette pek çok nedeni var; en başlıca nedeni de karşı tarafa duyulan güvensizliktir."

İsrail güçlerinin gazeteci Ebu Akile'yi öldürmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.