Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da bir evde çıkan yangında aynı aileden 5 çocuk yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sonucu aynı aileden yaşları 4 ile 14 arasında değişen 5 çocuk hayatını kaybederken, babalarının da ağır yaralandığı kaydedildi.
Haberde yangına ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Filistin'de ev yangınında 5 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika