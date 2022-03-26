Son dakika... Filistin'de ev yangınında 5 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Filistin'de ev yangınında 5 çocuk hayatını kaybetti

26.03.2022 10:56
Son dakika... Filistin'de ev yangınında 5 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da bir evde çıkan yangında aynı aileden 5 çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da bir evde çıkan yangında aynı aileden 5 çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonucu aynı aileden yaşları 4 ile 14 arasında değişen 5 çocuk hayatını kaybederken, babalarının da ağır yaralandığı kaydedildi.

Haberde yangına ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.

YORUMLAR
500
BM, Filistin'deki İsrail yerleşimlerinin 2014'ten bu yana yüzde 23 arttığını açıkladı BM, Filistin'deki İsrail yerleşimlerinin 2014'ten bu yana yüzde 23 arttığını açıkladı Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da bir camiye kundaklama girişimi Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da bir camiye kundaklama girişimi

Batı Şeria, Filistin, Yangın, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Filistin'de ev yangınında 5 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Sıfır otomobilin yanına bile yaklaşılamıyor: Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı, tam 4 kat!
10:46 Juventus toparlanamıyor: Kulüp aranıyor, futbolcular ifadeye çağrılıyor, golcüler ayrılmak istiyor
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:25 Kayseri'de maden ocağında göçük yaşandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
10:24 TRT World'un yayınladığı İstanbul'daki küçük Suriye videosu tepki çekti: Video yayından kaldırıldı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 11:03:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Filistin'de ev yangınında 5 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement