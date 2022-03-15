Son dakika... Filistin'den "İsrail ateşle oynamayı sürdürürse olaylar patlama noktasına gelecek" uyarısı - Son Dakika
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Son dakika... Filistin'den "İsrail ateşle oynamayı sürdürürse olaylar patlama noktasına gelecek" uyarısı

15.03.2022 16:46
Son dakika... Filistin'den "İsrail ateşle oynamayı sürdürürse olaylar patlama noktasına gelecek" uyarısı

Son dakika haberi... Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesini kınayarak, böyle devam ederse olayların "patlama noktasına geleceği" uyarısında bulundu.

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesini kınayarak, böyle devam ederse olayların "patlama noktasına geleceği" uyarısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistinli protestocular arasında yaşanan olaylarda iki Filistinlinin öldürülmesi hakkında açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin 2022'nin başından bu yana 20 Filistinliyi öldürdüğüne dikkati çekerek, bunun bir "savaş suçu" olduğunu ve gerilimin tırmandırılmasından tamamen İsrail hükümetini sorumlu tuttuklarını vurguladı.

Filistin halkının, "kendilerine karşı devam eden işgal uygulamalarını kabul etmeyeceğini, haklarını korumak ve işgale karşı çıkmak için her türlü seçeneğe sahip olduğunu" ifade eden Rudeyne, "İsrail hükümeti barışı reddetmeye ve ateşle oynamaya devam ederse işler patlama noktasına gelecek." dedi.

Filistinli sözcü, İsrail hükümetine, ABD aracılığıyla varılan anlaşma ve taahhütlere bağlı kalarak tüm tek taraflı eylemleri derhal durdurma çağrısı yaptı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri bugün erken saatlerde Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı ve Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskınlar düzenlemişti.

Baskınlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Balata Mülteci Kampı'nda 17 yaşındaki Filistinli Nadir Reyyan'ı öldürdüğü, 3 kişiyi yaraladığı bildirildi. Bu olaydan kısa süre sonra da Kalendiya'da 20'li yaşlardaki Ala Şiham adlı bir Filistinlinin daha İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Batı Şeria, Filistin, Patlama, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Filistin'den 'İsrail ateşle oynamayı sürdürürse olaylar patlama noktasına gelecek' uyarısı - Son Dakika


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