Son dakika! Filistin İskan Bakanı: "Ebu Akile'nin öldürülmesi, zalim İsrail'in çirkin yüzünü gösteriyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Filistin İskan Bakanı: "Ebu Akile'nin öldürülmesi, zalim İsrail'in çirkin yüzünü gösteriyor"

11.05.2022 23:59
Son dakika! Filistin İskan Bakanı: "Ebu Akile'nin öldürülmesi, zalim İsrail'in çirkin yüzünü gösteriyor"

Son dakika haberi... Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, "Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin, zalim İsrail'in çirkin yüzünü gösterdiğini" söyledi.

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, "Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin, zalim İsrail'in çirkin yüzünü gösterdiğini" söyledi.

Resmi temasları kapsamında Tunus'a gelen Ziyara, Tunus İskan Bakanı Sara ez-Zaferani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin, zalim İsrail'in çirkin yüzünü gösterdiğini" ifade eden Ziyara, İsrail'in, gazetecileri, sivilleri, ağaçları, binaları ve her türlü yaşam yollarını hedef almaktan çekinmediğini belirtti.

"Tunus'un Filistin devrimini ve intifadayı destekleyen tutumundan" övgüyle söz eden ve Tunus'taki yetkilileri Filistin'i ziyaret etmeye çağıran Ziyara, üst düzey ziyaretlerin, İsrail işgaline karşı Filistin halkının yanında bir duruş olduğuna dikkati çekti.

Tunuslu Bakan Zaferani de Tunus'un Filistin halkına, tüm kurumlarına ve adil davasına olan desteğini vurguladı.

Basın toplantısında ayrıca ikili, eylül ayında Tunus'ta düzenlenecek Tunus-Filistin Ortak Komitesi sırasında iki ülke arasında tecrübe paylaşımını içeren bir mutabakat zaptı imzalanması konusunda anlaştı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri ve ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Sudanlı siyasiler ve gazeteciler Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadı Sudanlı siyasiler ve gazeteciler Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadı İsrail'de yaşayan Araplar, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti İsrail'de yaşayan Araplar, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti Son dakika haber | Afrika ülkeleri, gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi Son dakika haber | Afrika ülkeleri, gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi

Bayındırlık, Al Jazeera, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Filistin İskan Bakanı: 'Ebu Akile'nin öldürülmesi, zalim İsrail'in çirkin yüzünü gösteriyor' - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 07:34:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Filistin İskan Bakanı: "Ebu Akile'nin öldürülmesi, zalim İsrail'in çirkin yüzünü gösteriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement