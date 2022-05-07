Son Dakika | Filistinli gruplar: İsrail güçlerinin Filistinli tutuklunun evini yıkması toplu cezalandırmadır - Son Dakika
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Son Dakika | Filistinli gruplar: İsrail güçlerinin Filistinli tutuklunun evini yıkması toplu cezalandırmadır

07.05.2022 17:45
Son Dakika | Filistinli gruplar: İsrail güçlerinin Filistinli tutuklunun evini yıkması toplu cezalandırmadır

Son dakika haberleri... Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli tutuklu Ömer Ceradat'a ait dairenin duvarlarını yıkmasına tepki gösterdi.

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli tutuklu Ömer Ceradat'a ait dairenin duvarlarını yıkmasına tepki gösterdi.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Sile el-Harisiye köyüne baskın düzenleyerek üç katlı bir binada bulunan Filistinli tutuklu Ömer Ceradat'a ait dairenin duvarlarını patlayıcı yerleştirip yıkması, Filistinli gruplar tarafından "devlet terörü ve toplu cezalandırma" olarak değerlendirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Ceradat'ın evini yıkmasının, Filistinlilere uygulanan toplu cezalandırma politikası kapsamında bir suç olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu korkakça terör eylemi, halkımızın toprakları üzerindeki haklarına olan inancını sarsmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, evlerin yıkılmasının, işgal güçlerinin yaşadığı korku ve zafiyetin yansıması olduğu belirtilerek, "Bu suç, yargılanması gereken sistematik devlet terörünün vahşetini gözler önüne seren toplu cezalandırma politikasının bir devamıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) de yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki vatandaşların evlerinin yıkılması ve halkın korkutulmasının, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik uyguladığı sistematik devlet terörü olduğunu bildirdi.

Bu ve benzeri suçların, Filistin halkının canını, malını, topraklarını ve haklarını savunma konusundaki iradesini kırmayacağı, onları her türlü yolla mücadele etmekten vazgeçiremeyeceği ifade edildi.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in her türlü yolla Filistinli tutuklular ve ailelerinden intikam almak amacıyla toplu cezalandırma politikasını sürdürdüğü vurgulandı.

Tutukluların ailelerinin sık sık gözaltına alınması, tehdit edilmeleri, evlerinin basılması, sürekli sorguya çağrılmalarının yanı sıra evlerinin yıkılmasının da sistematik bir toplu cezalandırma politikası olduğuna işaret edildi.

İsrail'in bu politikayı sürdürmesi kınanarak, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu ve savaş suçu sayıldığı kaydedildi.

İsrail, 20 Aralık 2021'de Nablus'un kuzeyinde bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçladığı 5 Filistinli tutuklunun ailelerine, evlerinin yıkım kararıyla ilgili tebligat göndermişti.

İsrail güçleri, yıkım tebligatlarının ardından Sile el-Harisiye köyüne daha önce çeşitli tarihlerde baskın düzenlemiş, söz konusu Filistinli tutuklulardan Mahmud Ceradat, Muhammed Ceradat ve Gays Ceradat'a ait evleri yıkmıştı.

Bugün de köye baskın düzenleyen İsrail güçleri, üç katlı bir binada bulunan Filistinli tutuklu Ömer Ceradat'a ait dairenin duvarlarını patlayıcı yerleştirerek yıkmıştı.

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Batı Şeria, İsrail, Gazze, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Filistinli gruplar: İsrail güçlerinin Filistinli tutuklunun evini yıkması toplu cezalandırmadır - Son Dakika


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