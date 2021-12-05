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Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı

05.12.2021 10:34

Üsküdar D-100 Karayolu Acıbadem sapağı köprüsü üzerinde bir motosiklet bariyerlere çaptı.

Üsküdar D-100 Karayolu Acıbadem sapağı köprüsü üzerinde bir motosiklet bariyerlere çaptı. Motosikletteki kadın yolcu bariyerlerin üzerinden fırlayarak yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Üsküdar mevkii Acıbadem Sapağı köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bariyerlere çarparak takla atan motosikletin sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı. Motosikletin üzerindeki kadın yolcu ise bariyerlerin üzerinden uçarak yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün hafif yarandığı kazada köprüden aşağı düşen kadın ise ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Talihsiz kadının çantası köprü üzerinde asılı kaldı

15 metre yükseklikten aşağıya düşen talihsiz kadının çantası ise köprü üzerinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri, köprünün üzerine çıkarak aldığı çantayı polis ekiplerine teslim etti.

Görgü tanığı Çetin Zanderlioğlu, "Motosikletli 2 genç hızını alamayınca buraya çarpıyor. Arkadaki bayan şu bariyerlerin üzerinden aşağıya düşüyor. Sürücü burada yerdeydi sol bacağı kırılmıştı. Ama aşağıya düşen bayanın durumu ağırdı. Çantası da orada köprünün üzerinde kaldı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı
Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı
Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı
Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı
Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı
Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı
Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı
Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı
Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı
Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı

Motosiklet, Üsküdar, Film, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da film sahnelerini aratmayan kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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