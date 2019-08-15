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Son Dakika: Finalde sahaya giren YouTuber 'Deli mi ne' ve 4 arkadaşı gözaltına alındı

1 saat önce

Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finalini sona erdi.

Son Dakika: Finalde sahaya giren YouTuber 'Deli mi ne' ve 4 arkadaşı gözaltına alındı, System.String[]
Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finalini sona erdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün müsabakayla ilgili olarak aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde, maç öncesi, yabancı uyruklu 12 kişi yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alındı. Çalışmalarda 13 Türk taraftar da karaborsada bilet satışı, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

SAHAYA GİREN VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 13 Türk taraftar arasında sahaya giren Ali A.Y. ile arkadaşları da yer alıyor. Maçın oynandığı sıra sahaya giren Ali A.Y. ve onu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı. Ali A.Y., arkadaşları ve karaborsada bilet satışı yapmak isteyen şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
Liverpool, Beşiktaş, Chelsea, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:32 
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