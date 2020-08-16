Son Dakika: Fındık bahçesinden evine dönerken otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 09:46

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı

Ryan Babel'den Fulham iddialarına açık kapı: Scott Parker harika bir teknik direktör

Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak

Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı