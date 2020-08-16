Son Dakika: Fındık bahçesinden evine dönerken otomobilin çarptığı kadın öldü
Son dakika gündem haberine göre Fındık bahçesinden evine dönerken otomobilin çarptığı kadın öldü ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fındık bahçesinden evine giden Selma Cerrah (41), yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Fındık bahçesinden evine dönerken otomobilin çarptığı kadın öldü ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fındık bahçesinden evine giden Selma Cerrah (41), yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 09:46
Kaynak: DHA
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