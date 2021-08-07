FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

SAMSUN'un Canik ilçesinde, TIR'ın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkıp, yol ortasındaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Emine Demirbaş (70) hayatını kaybetti, sürücü kızı ile 2 çocuğu, yaralandı. Ailenin, memleketleri Ordu'ya fındık toplamaya gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Canik ilçesi Çevre Yolu İlkadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Nazlı Atik (35) yönetimindeki 06 MCU 47 plakalı otomobil, iddiaya göre TIR'ın yolda sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nazlı Atik'in annesi Emine Demirbaş sıkıştığı yerde yaşamını kaybetti. Sürücü ve çocukları Kerem (9) ve Görkem Atik (5) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralı anne ve çocukları kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Kaza yapan otomobili arkadan takip eden sürücünün kız kardeşi Behiye Demirbaş ile diğer aile fertleri, kaza yerinde yerde yatan annelerini görünce gözyaşlarına boğuldu. Annem diye bağırarak gözyaşı döken Behiye Demirbaş'ı kaza yerindeki görevliler teskin etmeye çalıştı. Kaza nedeniyle kapanan yol, polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

FINDIK TOPLAMAYA GİDİYORLARMIŞ

Atik ailesinin, Ankara'dan memleketleri Ordu'ya fındık toplamaya gittiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.