Son dakika... Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı (2) - Son Dakika

Rize 'nin Fındıklı ilçesinde anız yakılması nedeniyle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 100 dekar çalılık ve çaylık alan zarar gördü. Anız yaktığı belirlenen B.Ç. hakkında işlem başlatıldı.

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