Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Finike ilçesine bağlı Sahilkent Mahallesi'de kaçak alkol satışı yapıldığını tespit etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Finike kaçak alkol operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.