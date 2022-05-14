Son dakika! Finlandiya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Partiden NATO üyeliği kararı - Son Dakika
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Son dakika! Finlandiya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Partiden NATO üyeliği kararı

14.05.2022 16:28
Son dakika! Finlandiya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Partiden NATO üyeliği kararı

Bir son dakika haberine göre Finlandiya'da iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde karar aldı.

Finlandiya'da iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde karar aldı.

Karar için toplanan Sosyal Demokrat Parti Konseyinden NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıktı.

İttifaka üyelik konusunda yapılan oylamada 53 üye "evet" ve 5 üye "hayır" derken 2 üye çekimser kaldı.

Yarın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Sosyal Demokrat Partili Başbakan Sanna Marin, ülkelerinin NATO'ya üyelik başvurusu kararını açıklayıp parlamentonun onayına sunacak. NATO üyelik başvurusu parlamentoda 15-16 Mayıs'ta tartışılıp nihai karar alınacak.

Basın toplantısı düzenleyen Başbakan Marin, NATO üyeliğinin Finlandiya'nın güvenliğini güçlendireceğini ve bir NATO üyesi olarak Finlandiya'nın tüm savunma ittifakını güçlendireceğini ifade etti.

Türkiye'nin şu ana kadar Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda olumlu olduğunu savunan Marin, endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.

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Sosyal Demokrat Parti, Finlandiya, Başbakan, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Finlandiya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Partiden NATO üyeliği kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Finlandiya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Partiden NATO üyeliği kararı - Son Dakika
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