Cesare Prandelli, 2014-2015 sezonunun başında kısa bir dönem Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.

10 yıl sonra geçen ay yeniden Fiorentina'nın başına geçen 63 yaşındaki teknik adam, takımın başında şu ana kadar ligde çıktığı 2 maçtan yenilgiyle ayrılmış, İtalya Kupası 4. tur maçında Udinese'yi deplasmanda 1-0 yenmişti.

Fiorentina Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, protokoller gereği yapılan testlerde teknik direktör Prandelli'nin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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