Son dakika! Firari çocuk istismarcısı yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Firari çocuk istismarcısı yakalanarak tutuklandı
29.03.2021 12:15
Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Gülşehir'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Gülşehir'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.
Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Gülşehir'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.S. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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