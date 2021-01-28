Son dakika: Firari FETÖ'cü Kıbrıs'ta yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Firari FETÖ'cü Kıbrıs'ta yakalandı

28.01.2021 14:57
Son dakika: Firari FETÖ'cü Kıbrıs'ta yakalandı, System.String[]

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da görev yapan polis memurlarından sorumlu "FETÖ abisi" olduğu tespit edilen firari Ahmet Yiğit'in KKTC'de yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da görev yapan polis memurlarından sorumlu "FETÖ abisi" olduğu tespit edilen firari Ahmet Yiğit'in KKTC'de yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, FETÖ firarisi Ahmet Yiğit'in Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında da firari durumda olduğu kaydedildi. Firari Ahmet Yiğit'in emniyet mahrem yapılanması içerisinde yönetici olduğu, şahsın o dönem Hatay'da görev yapan polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Ahmet Yiğit'in KKTC'de yakalandığı kaydedildi. Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02.45'te Mersin Taşucu Limanı'na getirilen zanlının Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alındığı belirtildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Fetullahçı Terör Örgütü, Kıbrıs, Hatay, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Firari FETÖ'cü Kıbrıs'ta yakalandı - Son Dakika


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