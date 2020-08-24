Son Dakika | FİRARİ FETÖ ŞÜPHELİSİ ERHAN AKKUŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Son Dakika | FİRARİ FETÖ ŞÜPHELİSİ ERHAN AKKUŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son dakika haberine göre İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi Erhan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | FİRARİ FETÖ ŞÜPHELİSİ ERHAN AKKUŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, System.String[]
İSTANBUL  Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi Erhan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Erhan Akkuş'un ihbar üzerine Kocaeli İzmit ilçesinde 21 Ağustos tarihinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Erhan Akkuş'un, İpek Medya grubuna ait kapatılan Bugün TV ve Kanaltürk Tv Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Şüpheli Erhan Akkuş şubeden çıkarılırken "Bir şeylerin düzelmesini bekledik ama hata ettik" dedi.

İstanbul, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 10:47

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | FİRARİ FETÖ ŞÜPHELİSİ ERHAN AKKUŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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