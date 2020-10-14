Son Dakika | Firari FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

14.10.2020 11:20
Son Dakika | Firari FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Antalya 3.Sulh Ceza Hakimliğince aranma kaydı bulunan örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullanan ve 2 yıldır firari olarak aranan M.D. Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Antalya 3.Sulh Ceza Hakimliğince aranma kaydı bulunan örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullanan ve 2 yıldır firari olarak aranan M.D. Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar devam ediyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında Antalya 3.Sulh Ceza Hakimliğince Aranma kaydı bulunan örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullanıp 2 yıldır firari olarak aranan M.D. yapılan operasyonla ele geçirildi. M.D. Muratpaşa ilçesinde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. - ANTALYA

Fetullahçı Terör Örgütü, Antalya, ByLock, Sulh, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Firari FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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