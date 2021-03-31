Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
31.03.2021 10:05
Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmediği, verilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, bölgeye taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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