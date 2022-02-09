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Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

09.02.2022 14:40
Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.

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Saldırı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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