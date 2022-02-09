Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.