Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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