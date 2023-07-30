Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi

30.07.2023 12:12

Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Kuzey Irak'taki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist, öldürüldü.

Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi

"MÜCADELE ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/ YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

MSB'nin paylaşımında operasyona ait görüntüler de paylaşıldı.

Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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