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Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu

07.10.2021 13:29

Son dakika: Fırat Kalkanı Harekatı'nın gerçekleştirildiği bölgeden acı haber geldi. MSB tarafından yapılan açıklamada teröristlerce yapılan roketatarlı saldırı sonucu Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin şehit olduğu belirtildi. Şehidimiz için rahmet dileyen Akar, ''Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi " açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse için bakanlığın Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Bakan Akar'ın paylaşımı şöyle;


ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Şehit Tayfun Özköse'den gelen acı haberin ardından düğmeye basıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde şehit edilen askerin kanının yerde kalmadığını, ilk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ŞEHİDİN ACI HABERİ SAMSUN'DAKİ AİLESİNE VERİLDİ

Öte yandan şehidin acı haberi, memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin Çırakman Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı.

''YALAN ANNE DE, BEN ÖLMEDİM DE''

Anne Selma Özköse, "Oğlum yalan desinler, biri beni uyandırsın, annenin gönlünü böyle mi yakacaktın, 'yalan anne de, ben ölmedim de" diye ağladı. Sözlü olan Şehit Tayfun Özköse'nin, evlilik planları yaptığı, babası Musa Özköse'nin ise Ukrayna'da çalıştığı öğrenildi. Şehidin yarın cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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