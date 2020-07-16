Son Dakika: Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesinde yaşandı. Arkadaşlarıyla Adıyaman'dan gelerek Fırat Nehri kenarında piknik yapan Miraç Olur (19) bir süre sonra serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan Olur, gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi, nehirde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından ekip, Olur'un cansız bedenine ulaştı. Olur'un cenazesi, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA