Son Dakika: Fırat Üniversitesi Hava Trafik Kontrol Bölümü özel yetenek sınavıyla ilk öğrencilerini alacak - Son Dakika

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde açılan Hava Trafik Kontrol Bölümü, bu yıl ilk öğrencilerini alacak.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, yaptığı açıklamada, hava trafik kontrol alanında Türkiye'deki ikinci kamu üniversitesi olarak Hava Trafik Kontrol lisans programına bu yıl ilk defa öğrenci alınacağını belirtti.

Fırat Üniversitesi ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilecek olan özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılacağını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Uluslararası geçerliliği olan bu sınav DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Özel yetenek sınavı başvuruları 28 Ağustos'a kadar devam edecektir. Hava trafik kontrolünün amacı hava araçlarının kalkış yaptığı noktadan ulaşmak istediği noktaya kadar uçuşlarını emniyetli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, çarpışmaları önlemek, hava trafik akışını organize etmek, pilotlar için bilgi ve diğer destekleri sağlayarak uçuşun tüm aşamalarını yönetmektir."

Göktaş, bölümden mezun olacak öğrencilerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Hava Trafik Kontrolörlüğü Lisans sınavında başarılı olmak kaydıyla DHMİ'de yer alan ilgili birimlerde hava trafik kontrolörü olarak görev alabildiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Asistan olarak mesleğe başlayan adaylar daha sonra hava trafik kontrolörü ve baş kontrolör kademelerine kadar yükselebilirler. Hava trafik kontrolörleri, yüksek ücret ile nezih bir ortamda görev yapmaktadırlar. Hava trafik kontrol bölümü öğrencileri özel bir eğitime tabi tutuldukları için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında üniversitemize 10 kişilik kontenjan verilmiştir. Bu alana ilgi duyan adaylar için başvurular devam etmektedir."

Göktaş, özel yetenek sınavı için başvuruların http://htk.shyo.firat.edu.tr/tr adresinden yapılacağını sözlerine ekledi.