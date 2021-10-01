Üye Girişi
Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada

01.10.2021 18:53
Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde İran uyruklu kişi, kovaladığı arkadaşına bıçak fırlattı, denk getiremeyince düşen bıçağı tekrar alıp bu kez de asansörde yakaladığı arkadaşının sırtına saplayıp, kaçtı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde İran uyruklu kişi, kovaladığı arkadaşına bıçak fırlattı, denk getiremeyince düşen bıçağı tekrar alıp bu kez de asansörde yakaladığı arkadaşının sırtına saplayıp, kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarınca görüntülenirken, yaralı ise sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Asmalıevler Mahallesi Yusuf Aydemir Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İran uyruklu isimlerinin 'Arman' ve 'Hüseyin' olduğu öğrenilen iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki arkadaştan Arman, apartman dairesinde çıkarak koridorda koşmaya başladı. Bu sırada peşinden koşan arkadaşı Hüseyin, arkasından bıçak fırlattı, ancak isabet ettiremedi. Hüseyin, düşen bıçağı tekrar alarak asansörde yakaladığı Arman'ın sırtına sapladı. Ardından da hiçbir şey olmamış gibi dairesine dönüp, üzerine bir şeyler giydikten sonra kaçtı. O anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde; yaralanan Arman'ın sırtına saplanan bıçağı çıkarmaya çalışması, yere oturması ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışması yer aldı. Arkadaşını bıçaklayan Hüseyin'in olayın ardından evinden çıkıp, yerde yaralı yatan arkadaşına bir şeyler söyledikten sonra olay yerinden kaçması da görüntülerde yer aldı.SIRTINDA BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDIÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sırtındaki bıçakla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Arman tedaviye alındı. Arman'ın sırtındaki bıçak çıkartılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada
Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada
Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada
Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada
Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada
Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada

Asmalıevler Mahallesi, Pamukkale, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız 18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı 18:11 Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı Kaynana, gelinine 17:50 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin 17:41 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi 16:50 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı 16:33 Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi         
18:40
Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak         
18:13
Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim         
18:05
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi         
17:39
İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı         
16:47
Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı         
16:05
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı         
12:31
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 19:06:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement