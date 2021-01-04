Son dakika: FKÖ'ye bağlı Araştırma Merkezi: İsrail güçleri geçen yıl 43 Filistinliyi şehit etti - Son Dakika

Son dakika: FKÖ'ye bağlı Araştırma Merkezi: İsrail güçleri geçen yıl 43 Filistinliyi şehit etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail güçleri, geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 43 Filistinliyi şehit ederken, 1650 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri, geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 43 Filistinliyi şehit ederken, 1650 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Abdullah el-Hurani Belgelendirme ve Araştırma Merkezinin raporunda, İsrail güçlerinin 2020'de düzenlediği saldırılarda 31'i Batı Şeria, 12'si Gazze'de olmak üzere 43 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenler arasında 9 çocuk ve 3 kadının bulunduğu, 1650 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail güçlerinin, geçen yıl 4 bin 600 Filistinliyi gözaltına aldığı, Filistinlilere ait 976 ev veya yapıyı yıktığı kaydedildi. Raporda ayrıca, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 1090 olaya ve saldırıya karıştığına vurgu yapıldı.

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