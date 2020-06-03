Son dakika... FLAŞ - Son Dakika

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Son dakika haberi... Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Barolar ile ilgili çalışma) Aşağıdaki demokratik çoğunluğun yukarıya çıktıkça daraldığını uzun zamandır görüyoruz.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Barolar ile ilgili çalışma) Aşağıdaki demokratik çoğunluğun yukarıya çıktıkça daraldığını uzun zamandır görüyoruz. Meslek örgütlerinin tabanlarındaki demokratik gücün çeşitliliğin yönetimlere nasıl yansıyabileceğini arkadaşlarımız tartışıyorlar. Yönetimlerin zaman zaman bir siyasi kamp gibi davranma karşısındaki rahatsızlıklar düzenlemeyi gündeme getirmiştir. Tartışmaya devam ediyoruz. Şekillendiği zaman açıklanacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 06:50 Kaynak: DHA
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